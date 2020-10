Drei junge Leichtathletik-Landkreismeister kommen aus Meitingen

Trotzdem gingen 13 junge Leichtathleten des TSV Meitingen bei den diesjährigen Landkreismeisterschaften am 26.09 in Horgau an den Start. Gemessen wurde sich dabei im Dreikampf (Sprint, Sprung, Wurf) und im 800m Lauf. Trotz der widrigen äußeren Bedingungen und der langen Trainingspause, zeigten die Athleten zum Teil ausgezeichnete Leistungen und wurden am Ende mit tollen Platzierungen belohnt.Landkreismeister im Dreikampf wurden Emilia Kreisel (W11) und Marie Sattler (W10)Landkreismeister über 800m wurde Fionn Lindsay (M13)2.Platz Dreikampf: Emily Sattler (W14), Leja Mahler (W13)3.Platz Dreikampf: Fionn Lindsay (M13), Sophie Hager (W11)6.Platz Dreikampf: Kira Henze (W10)8.Platz Dreikampf: Luca Henze (W13), Laura Schuster (W11)2.Platz 800m: Emily Sattler (W14)Herzlichen Glückwunsch!