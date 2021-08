Dr. Mehring: Freistaat unterstützt schwäbische Sport- und Schützenvereine mit 6 Mio. Euro

Um die von der Coronakrise gebeutelten bayerischen Sport- und Schützenvereine weiterhin bestmöglich zu unterstützen, hat die Bayerkoalition aus FREIE WÄHLER und CSU ihre jährliche Unterstützung ein weiteres Mal verdoppelt, wie Dr. Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer im bayerischen Landtag informiert.Mehring: „Die ehrenamtliche Arbeit in Bayerns Vereinen ist ein wesentlicher Grundpfeiler der Lebensqualität in unserer bayerischen Heimat. Umso bedeutender ist es, unsere Vereine angesichts der Pandemie nicht im Regen stehen zu lassen, sondern durch unbürokratische Finanzzuweisungen nach Kräften zu unterstützen. Besonders freut mich, dass hiervon auch die Sport- und Schützenvereine in meiner Heimatregion profitieren.“Folgende Vereinspauschalen werden für die Region festgesetzt:Stadt Augsburg 812.256,94 EuroLandkreis Augsburg 965.908,51 EuroLandkreis Aichach-Friedberg 550.408,69 EuroLandkreis Dillingen 398.614, 86 EuroLandkreis Donau-Ries 489.982,84 Euro