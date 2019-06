C-Juniorinnen des SV Thierhaupten werden Meister

Die C-Juniorinnen holen sich die Meisterschaft. Mit zwölf Siegen, einem Unentschieden und nur einer Niederlage konnten sich die Mädels bereits am vorletzten Spieltag der Saison die Meisterschaft sichern.Da die Mannschaft zum Großteil noch aus D-Juniorinnen besteht, wusste man vor der Saison nicht so recht, wo man steht. Umso größer war die Freude, dass man am Ende verdient die Saison als Tabellenführer abschließen konnte. Im letzten Punktspiel wurde noch ein 6:0 Sieg gegen den TSV Schwaben Augsburg eingefahren.Dies war auch gleichzeitig der Startschuss für die anschließende Abschluss- und Meisterschaftsfeier. Mit einem Autocorso durch Thierhaupten fuhren die Spielerinnen anschließend in den Ortsteil Ötz wo noch bis spät in die Nacht gefeiert wurde.Script und Bilder von Alexander Holler