3. Fußball-Hobbyturnier des SV Thierhaupten

Einen unterhaltsamen Nachmittag gab es für Aktive und Besucher am 2. Samstag im Juli durch die Fußballabteilung beim Sportverein Thierhaupten. 5 Mannschaften aus Thierhaupten hatten sich zu diesem Fußballevent angemeldet. Lustige Formatierungen wie „Bauwong Thierhaupten (Bauwagen), Ajax Lattenstramm (Feuerwehr), Tottenham Bremsspur (Klicke), FC Triffnix (Mädchen und Spielerinnen) und AS Tralkörper (Aktive Fußballer)“ präsentierten sich dem Publikum. Lokale Sponsoren sorgten für die Spieler für kleine Überraschungen. Der SVT steuerte Gutscheine bei und die Damen freuten sich über „Hugos“.Gespielt wurde auf Kleinfeld mit kleinen Toren je 2 mal 10 Minuten. Die Regelung in den Mannschaften, Jeweils gemischt mit Jugendlichen unter 18 Jahren oder Kinder, sowie Mädchen oder Frauen, sorgten für Chancengleichheit. Der Spaß für Männer, Frauen und Kinder hatte Vorrang und die Kameradschaft wurde unterhaltsam gepflegt.1. Ajax Lattenstramm (FFW Thierhaupten)2. AS Stralkörper3. Tottenham Bremsspur4. Bauwong Thierhaupten5. FC TriffnixAm Vormittag durfte die, ca. 50 Kinder von 4-6 Jahren mit einem kleinen Turnier dasDrei Mannschaften,spielten gegeneinander. Für jeden Spieler gab es Medaillen und Eis.Der unterhaltsame Fußballtag mündete direkt in einen anschließenden italienischen Abend mit selbst gemachten Pizzen, schmackhaften Getränken, Musik und Geselligkeit.