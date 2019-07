23. Westernreitturnier VWB-Cup beim Reitverein Thierhaupten am 21. Juli 2019

Diszipline wie Horsemanship, Showmanship, Pleasure, Trail, und Reining in den verschiedenen Klassen Jugend, Amateur, Einsteiger, Any Horse-Any Rider und Sonstige Klassen, wie Führzügelklasse, Jungpferde Basis, Jungpferde Reining, Jungpferde Trail, Walk/Trott Pleasure und Walk/Trott Horsemanship. Alle Walk/Trott Klassen für Jugendliche bis 13 Jahre und Handicapped Reiter. Außerdem starten die Open-Klassen (mit Preisgeld) in Jubiläums– Trail/Reining/Pleasure und Ranch RidingAls Showmanagerin begrüßt erneut Hildegard Steiner, die 1. Vorsitzende des Reitverein Thierhaupten. Die Meldestelle wird in bewährter Art von Simone Zaglauer betreut. Jugendliche Mitglieder des Reitverein Thierhaupten unter 18 Jahren können startgeldfrei teilnehmen.Der Sonntag beginnt um 08:00 Uhr bis in den Abend hinein.Turnierleitung: Hildegard Steiner - Tel. 0177 2130370www.reitverein-thierhaupten.deMeldestelle: Simone Zaglauer – Tel. 0176-61019674Email: Zaglauer.Simone@gmx.de