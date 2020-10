Katholische Landvolkbewegung (KLB) Meitingen wählt neue Vorstandsrunde

statt. Nach seiner Begrüßung blickte Franz Christi, der Vorsitzende der KLB Meitingen, auf das zurückliegende Jahr zurück. Wichtigster Tagesordnungspunkt war allerdings die. Neben den bisherigen Vorstandsmitgliedern Franz Christi, Christine Christi-Süß, Maria und Dieter Gruber und Andrea Haider, die alle einstimmig wiedergewählt wurden, wurden Sonja und Norbert Vogelbacher in die Runde gewählt.Für die kommenden Monate wurde bereits einausgearbeitet. Ob Führung durch den Exotenwald in Diedorf, Diskussionsabend, Emmausgang, Kochkurs für Teenies, oder Hoigarta mit Mundarttexten und Stubenmusik– es ist bestimmt für jedermanns Geschmack etwas dabei. Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen. Ausführliche Informationen finden Sie aufDie katholische Landvolkbewegung ist eine Bildungs- und Aktionsgemeinschaft mit dem Ziel, die Bildungsarbeit im ländlichen Raum zu fördern. Familien in ihren verschiedenen Lebenssituationen zu begleiten und zu stärken, die bäuerliche Landwirtschaft zu erhalten oder das Eigenleben der Pfarrgemeinden zu fördern sind einige Anliegen des christlichen Verbands.