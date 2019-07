53. Festwoche Thierhaupten 13.-18. August 2019 145jähr. Gründungsjubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Thierhaupten

. Bei dieser Gelegenheit wirdSie war die erste freiwillige Feuerwehr im Landkreis Augsburg. Über eine Erstgründung im Jahre 1868 ist nicht mehr viel dokumentiert. 248 Mitglieder, davon 49 aktive Feuerwehrleute im Einsatz stehen zur Verfügung. Nachwuchssorgen hat die Thierhauptener Feuerwehr keine. Es gibt momentan in der Jugendfeuerwehr 17 Jugendliche von 12-17 Jahren.Die beiden Organisatoren Festleiter und 1. Vorsitzender Gabriel Roth und 1. Feuerwehrkommandant Stefan Malechowsky, der Festausschuss (Vorstandschaft - Florian Schreier, Thomas Hauser, Ulrich Pröll, Lukas Braun, Tobias Fendt, Konstantin Herb, Reinhard Brikner, Marc Gerich, Güner Schawohl, Frank Kussma, Katharina Wolf und Josef Ludl) und zahlreiche Ehrenamtler hatten lange im Vorfeld alle Hände voll zu tun. Mehrere Male hatte die Feuerwehr das Fest ausgerichtet, zuletzt im Jahre 2010. Seit 20 Jahren gibt es in Thierhaupten den neuen Festplatz.Der Dank geht schon heute an die ca. 500 ehrenamtlichen Helfer, die wieder nötig sein werden, diese große. weit hinaus bekannte Veranstaltung zu stemmen. Besonderer Dank geht an Förderer und Gönner die als Unterstützer immer wieder unter die Arme greifen. Die Festschrift wurde von Josef Ludl gestaltet.Als Gäste dürfen begrüßt werden: von der Kreisbrandinspektion Augsburg 1 Kreisbrandrat Alfred Zinsmeister, Landrat des Landkreises Augsburg Martin Sailer, 1. Bürgermeister der Marktgemeinde Thierhaupten Anton Brugger und Gemeinderäte, Ehrenkommandant Max Hirn, sowie Ehrenmitglieder.Die „Original D‘ Lechtaler Musikanten aus Thierhaupten übernehmen den Auftakt mit einem Standkonzert am, den 13. August wie gewohnt am Marktplatz in Thierhaupten um 18:00 Uhr, bevor es zum Festplatz, mit den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine geht und anschließend im Zelt der Bieranstich durch den Schirmherrn und 1. Bürgermeister Anton Brugger vollzogen wird. Dieser Festauftakt und Tag der Vereine ab 20:00 Uhr wird das Festzelt bald gefüllt haben.Amunterhält die Band „Joe Williams Band“ und bietet einen Show- und Stimmungsabend. Am– 15. August spielt zum Mittagstisch der Musikverein Erlingen. Der Musikverein Aindling unterhält bis zum Abend, bis die S.O.S Showband das musikalische Zepter auf der Bühne für den Stimmungsabend übernimmt.Einenach demab 14:00 Uhr wird an diesem Tag nicht nur Jungenherzen höher schlagen lassen. Angefangen von einer historischen Spritze mit Pferdegespann, aus dem Jahre 1907 bis heute, Fahrzeuge mit automatischer Pumpe, dürfte es in dieser aktuellen Ausstellung sehr interessant werden.Die Unterhaltung am Abend des, „Tag der Betriebe u. Landwirtschaft“ übernehmen die Orig. D’Lechtaler Musikanten.Der Tag für Kinder- und Senioren wird dersein. Am Nachmittag spielt die Jugendkapelle des Musikvereines Thierhaupten bei Kaffee und Kuchen auf. Ein Luftballonwettbewerb trägt ebenfalls zur Abwechslung dieses Tages bei. Als High Light kann mach sich ab 20:00 Uhr auf Hochstimmung mit der Band „Allgäu Power“ freuen.Derbeginnt um 08:00 Uhr mit dem Empfang der Vereine mit Weißwurstfrühstück, anschließend dem Festgottesdienst im Festzelt mit Fahrzeugweihe für das neu beschaffte Mehrzweckfahrzeug. Zum Mittagstisch spielt die Musikkapelle Westendorf. Ab 13:00 Uhr beginnt die Aufstellung zum Festumzug, der mit 79 Gruppen (Blumenwagen, Gespanne) aufwarten kann. 48 Feuerwehren und 10 Musikkapellen haben sich angesagt. Der prächtige Festumzug beginnt um 13:30 Uhr mit anschließendem Fahneneinzug. Den Nachmittag lässt die SGL Musikkapelle im Zelt ausklingen und ab 19:00 Uhr übernehmen die Orig. D’Lechtaler Musikanten den Festabend.Aus nah und fern lockt das Festprogramm die Gäste an. Der Eintritt ist an allen Tagen frei! Ein Shuttlebus steht zur Verfügung.Allen Besuchern der Festwoche gesellige und unterhaltsame Stunden in Thierhaupten!