Kundgebung: 100 Milliarden bessere Ideen

100 Milliarden bessere Ideen! Umverteilung statt Aufrüstung!

Kundgebung

100.000.000.000€. Diese fast unvorstellbare Summe will die Bundesregierung allein in diesem Jahr in die Aufrüstung der Bundeswehr stecken, Zusätzlich zu einem in Zukunft durch das Grundgesetz abgesicherten Rüstungsetat.100.000.000.000€, für die ohne mit der Wimper zu zucken Schulden aufgenommen und andere Etats gekürzt werden.Doch Militarisierung ist keine Solidarität! Sie hilft den Menschen in der Ukraine und den Flüchtenden kein Stück. Sie dreht nur an einer Eskalationsspirale und bedeutet mehr Konflikte und noch mehr Leid.Wir haben 100.000.000.000 bessere Ideen für dieses Geld. Und 100 Milliarden bessere Orte, an denen dieses Geld wirklich gebraucht wird. Wir brauchen z.B. Investitionen in die Gesundheitsversorgung, Klimaschutz, Kultur, Bildung, Wohnungen, staatliche Seenotrettung und sichere Fluchtwege.Für all das war angeblich nie Geld da - immer gab es eine Ausrede. Wir fordern: 100 Milliarden nicht für Aufrüstung, sondern für Umverteilung im Sinne der Mehrheit auszugeben!100.000.000.000€ für eine nachhaltige Energiewende, weg von fossilen Energieträgern!100.000.000.000€ für kostenlosen und gut ausgebauten Nah- und Fernverkehr für Alle!100.000.000.000€ für ein Gesundheitssystem für Menschen statt für Profite, mit gut finanzierten Krankenhäusern und Personal!100.000.000.000€ für vergesellschafteten, bezahlbaren Wohnraum für Alle!100.000.000.000€ für eine Grundsicherung, die diesen Namen auch verdient!