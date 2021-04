Friedensbewegung: Ostermärsche 2021 ein Erfolg

Die nationale und internationale Friedensbewegung versucht diese verhängnisvollen Entwicklungen zu stoppen und wenn es irgend geht umzukehren. Als Zeichen für die Stärke oder Schwäche der Friedensbewegung sind die Teilnehmerzahlen an den jährlichen Ostermärschen zu sehen. Und in diesem Jahr sind positive Zeichen zu entdecken.Inund inArtikel wies ich auf die diesjährigen Ostermärsche hin. Das Fazit der Veranstalter fällt in diesem Jahr unerwartet erfreulich aus. Die Aktionen der Friedensbewegung brachten an Ostern trotz Corona und Aprilwetter bundesweit Zehntausende gegen Krieg und Aufrüstung auf die Straße. Das „Netzwerk Friedenskooperative“und bedankt sich bei allen Teilnehmenden.Auch in Hessen trafen die Aktionen auf große Resonanz. Trotz nasskaltem Wetter gab es beeindruckende Teilnehmerzahlen und großartige politische Aktionen. Selbst die Medien waren in diesem Jahr durchaus wohlwollend. Einige Beispiele:Im heimischen Landkreis Marburg-Biedenkopf lud die Marburger Friedensinitiative für Ostermontag zu einem Osterspaziergang ein. Der Zeitpunkt war unglücklich gewählt, weil er ausgerechnet in die unangenehmste Wetterphase des Tages mit Graupelböen und Sturmwinden fiel. Umso positiver ist die unerwartet hohe Beteiligung zu werten, Vor allem die Beteiligung sehr vieler junger Menschen macht Mut für die Zukunft.Sowohl am Treff- und Ausgangspunkt, dem Deserteursdenkmal in der Frankfurter Straße, als auch am Zielort, der Gedenkinstallation im Schülerpark, wurde das Anliegen der Teilnehmenden deutlich. Die Redebeiträge von Vertreter_innen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen brachten es auf den Punkt: Nie wieder Krieg! Abrüsten statt aufrüsten! Friedenspolitik in all ihren Facetten ist Klimaschutz und Zukunft! Den recht ausführlichen Bericht in der LokalpressePeter (Pit) Metz, langjähriger Vorsitzender des DGB-Kreises Marburg-Biedenkopf, sagte im Rückblich auf den Osterspaziergang 2021:"Lasst uns also gestärkt weitermachen! Es lohnt sich." Dem ist nichts hinzuzufügen.Alle Reden und die musikalische Begleitung durch Johannes M. Becker und Maximiliane Jäger-Gogoll werden nach tontechnischer Bearbeitung in Kürze online zu hören sein.In der Bildergalerie einige Impressionen vom Osterspaziergang. Die Bilder sind von FridaysForFuture-Marburg und Stephanus SchmiedelAb Donnerstag, den 15. April 2021 wird ein Mitschnitt der Frankfurter Ostermarschkundgebung vom Ostermontag im „Offenen Kanal Rhein-Main“ gesendet (mitund).Die Laufzeit: beträgt 1 Stunde 50 Minuten.Die Sendezeiten:Donnerstag, 15.04. 2021, um 20.07 UhrFreitag, 16.04.2021, 0.07 Uhr, 12.07 Uhr und 16.07 UhrSamstag, 17.04.2021, und Sonntag, 18.04. 2021, jeweils 20.07 UhrEmpfang: Der Offene Kanal Rhein-Main steht im digitalen Kabelnetz von unitymedia bzw. vodafone auf Programmplatz 391.