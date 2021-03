Osterspaziergang: Abrüsten statt Aufrüsten

Einladung zum

Osterspaziergang

Unterzeichnung des völkerrechtlich verbindlichen UN-Atomwaffen-Verbotsvertrages!





Stopp der Rüstungsexporte – Rüstungskonversion statt Rüstungsproduktion!





Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr - für eine vollständige Zivilisierungder Sicherheitspolitik!





Keine Kampfdrohnen und keine Kampfbomber!





Internationale Zusammenarbeit zur Bewältigung der Corona-Pandemie!





Entschiedenen Kampf gegen Umweltzerstörung und Klimakatastrophen



Bitte Abstandsgebot beachten und Nasen-­‐Mundschutz tragen!

Die trafitionellen Ostermärsche werden in diesem Jahr vom 1. bis zum 5. April durchgeführt. Im heimischen Raum lädt die "" die Einwohner_innen des Landkreises Marburg-Biedenkopf ein, an dem Osterspaziergang 2021 teilzunehmen.(Frankfurter Straße Marburg)die Corona-Pandemie hat mehr als deutlich gezeigt, dass in unseren Krankenhäusern, unseren Schulen, in den Gesundheitsämtern Geld und Personal fehlen.Währenddessen steigen weltweit die Rüstungsausgaben. Doch statt in teure und friedensgefährdende Waffensysteme, müssen wir dringend in Bildung, Gesundheit und in einen sozial-ökologischen Umbau unserer Gesellschaft investieren.Die weltweiten Probleme können nur durch Abrüstung und den Aufbau einer neuen Entspannungspolitik gelöst werden. Wir brauchen eine gemeinsame zivile Sicherheitspolitik mit all unseren Nachbarn.