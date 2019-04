Europawahl: Betreute haben Wahlrecht!

ausgeschlossen, weil für sie eine "" angeordnet ist. Diese Regelung des Wahlgesetzes ist verfassungswidrig, stellte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) fest. Derstrich daraufhin diese Regelung. Die Gesetzesänderung sollte für die Europawahlen jedoch noch nicht gelten.Wieder schritten die Verfassungsrichter ein. Den Betroffenen muss auf Antrag bereits die Teilnahme an den Europawahlen am 26. Mai ermöglicht werdenDies ist folgerichtig. Denn die Richter des Bundesverfassungsgerichtes erklärten schon mit ihremdie Wahlrechtsausschlüsse für verfassungswidrig, In ihrerstellten sie klar, dass dies ebenso für die Wahlrechtsausschlüsse nach dem Europawahlgesetz gilt und den Betroffenen eine Teilnahme an den Europawahlen zu ermöglichen ist. Die Eilentscheidung geht auf eine Initiative der Oppositionsparteien im Bundestag DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zurück.Die Betroffenen haben nun die Möglichkeit bei der jeweiligen Gemeinde- oder Stadtverwaltung einen Antrag auf „Eintragung in das Wählerverzeichnis“ zu stellen. Ein entsprechendes Formular kannwerden. Der Antrag ist schriftlich bei der zuständigen Gemeindebehörde zu stellen. Dabei sind Familienname, Vorname, Geburtsdatum und die genaue Anschrift anzugeben.Der Antrag ist persönlich und handschriftlich zu unterzeichnen. Der gesetzliche Betreuer oder eine andere Person können dabei helfen. Das ausgefüllte Formular muss bis spätestens 5. Mai 2019 (21 Tage vor der Wahl) beim Wahlamt der Gemeinde am Wohnort angekommen sein. Da der 5. Mai ein Sonntag ist, sollte zur Sicherheit Freitag, der 3. Mai als Stichtag gewählt werden.Der Wahlrechtsausschluss galt bisher für Menschen, die eine Betreuung in allen Angelegenheiten haben. Außerdem war von der Wahl ausgeschlossen, wer sich im psychiatrischen Maßregelvollzug befindet, weil er oder sie eine rechtswidrige Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat. Seit der Bundestagswahl 2013 unterstützt diegemeinsam mit demeine Gruppe von Beschwerdeführenden, die zunächst Einspruch gegen die Bundestagswahl erhoben und anschließend beim Bundesverfassungsgericht erfolgreich gegen ihre Wahlrechtsausschlüsse vorgegangen sind.finden Sie dieund diesowie weitere, Informationen zur Europawahlund zumWebsite des Bundeswahlleiters:Website des Bundeswahlleiters:Website des Bundeswahlleiters: