Bundestagswahl 2021: Frieden mit Russland

Erinnerung an Vergangenes heilt nicht die Wunden, die in der Gegenwart geschlagen werden – aber die Gegenwart tilgt auch niemals die Vergangenheit. So oder so lebt Vergangenes in uns fort: entweder als verdrängte Geschichte, oder als eine Geschichte, die wir annehmen. Zu lange haben wir Deutsche das mit Blick auf die Verbrechen im Osten unseres Kontinents nicht getan. Es ist an der Zeit, das nachzuholen.

...

Arbeiten wir für eine andere, für eine bessere Zukunft. Es liegt in unser aller Hände.

Für mich ist die Frage von Krieg und Frieden von entscheidender Bedeutung. Willy Brandt sagte einst: „Frieden ist nicht alles. Aber ohne Frieden ist alles nichts.“ Diesem Satz sollten sich auch künftige Bundestagsabgeordnete verpflichtet fühlen.(25.6.2021) über das Verhältnis zu Russland dienen keinem friedlichen Miteinander. Vergessen der Geist der Enstpannungspolitik, vergessen die Buchstaben des 2+4 Vertrages und vergessen, wer letztendlich die Wiedervereinigung Deutschlands ermöglichte. Die Idee von 1990 – ein gemeinsames Europa von Lissabon bis Wladiwostok – wurde wohl endgültig ad acta gelegt. Damit setzen sich in Europa die konservativen, transatlantischen Kräfte durch, die dem US-Imperium bedingungslos folgen.Diese Entwicklung ist nicht zufällig entstanden. Sie wurde von langer Hand geplant. Dies belegt unter anderem ein Brief von Willy Wimmer aus dem Jahr 2000 an den damaligen Bundeskanzler Schröder, den ich nachstehend aufführe (Quelle:Vor wenigen Tagen wurde an den Beginn des Vernichtungskrieges erinnert, den Nazideutschland gegen die damalige Sowjetunion begann. Bundespräsident Steinmeier gedachte mit bewegenden Worten, die ich ihm gar nicht zugetraut hätte, der 27 Millionen toten Sowjetbürger. Er erinnerte an den ungeheuren Beitrag der Frauen und Männer, die in den Reihen der Roten Armee gegen Nazideutschland kämpften.Er sagte wörtlich:Wenn das keine leeren Worte bleiben sollen, brauchen wir im Bundestag Menschen, die für Kooperation statt Konfrontation unter den Völkern und Nationen in Europa und in der Welt stehen. Die auf Verhandlungen setzen und anderen Nationen mit Respekt entgegentreten, und sie nicht als „Reich des Bösen“ dämonisieren.Welche Parteien sich in der Vergangenheit bei Fragen von Krieg und Frieden wie entschieden, kann in der Datenbank desnachgesehen werden. Wie sie sich in Zukunft verhalten wollen, steht mehr oder weniger verklausuliert in denDas Thema Frieden schaffte es nur bei einer Partei auf die Titelseite:Ich werbe dafür, sich dieses Programm näher anzuschauen. Und am 26. September - oder vorher per Briefwahl - sich konsequent für diese drei Ziele zu entscheiden.