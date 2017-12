Niemand hat konkrete Probleme wirklich ernst genommen

Vielleicht regen diese Zeilen an, eingefahrene Denkmuster zu überdenken.

hier nachlesen

“ lautet die Überschrift eines Artikels, der heute (8.12.) in der sozialistischen Tageszeitung „Neues Deutschland“ (ND) erscheint. Bei der Lektüre des Artikels erinnerte ich mich an mehr als eine Diskussion hier auf myheimat.Immer wieder wird in Kommentaren zu politischen Themen auf myheimat ein Satz aus dem bundesrepublikanischen Kalten Krieg aufgewärmt. Damals wurde Kritikern der gesellschaftlichen Zustände in der Bundesrepublik empfohlen „Geht doch nach drüben!“ Da es kein „drüben“ mehr gibt, wird heute gesagt: „Ihr wollt die DDR, den SED-Staat zurück“.Viele Menschen aus den alten Ländern lassen an der DDR kein gutes Haar. Sie vergessen dabei, dass die übergroße Mehrheit der Menschen in der DDR - wie überall auf der Welt - nichts anderes wollte, als ein gutes Leben zu führen. Und: Diese (Besser-) Wessis haben keine Ahnung von den Widrigkeiten im Alltag der DDR, mit denen Menschen zu kämpfen hatten – und denen sie dennoch trotzten. So heißt es in dem Artikel:Petra Köpping (SPD), seit 2014 Ministerin für Integration und Gleichstellung in Sachsen, erzählt, dass sie in Dresden bei Pegida-Demonstrationen mit Teilnehmern redete und dabei auf Menschen traf, die hochgradig verbittert darüber waren, dass sie auch ein Vierteljahrhundert nach der Einheit nicht mit den Landsleuten im Westen gleichgestellt sind. Während die Politik über die Integration von Flüchtlingen redete, hätten diese gefordert: »Integriert erst einmal uns!«In eineram 31. Oktober 2016 in Leipzig sagte Petra Köpping unter anderem:Am Ende ihrer Rede sagt sie:Erich Kästner sagte einst:«, aber auch: ».«