Friede auf Erden?

Last night I had the strangest dream



zu Recht einen Artikel mit der Überschrift. Er beginnt den Artikel mit diesen Sätzen:Dennoch träume ich, wie viele andere Menschen auch, den Traum vom "" auf Erden. Viele Künstler wieoderhaben daher den Song vonaus dem Jahr 1950, der genau diese Hoffnung beschreibt, immer wieder neu aufgenommen und dem Publikum, der Menschheit, als Zeichen der Hoffnung präsentiert. Das Video am Ende des Beitrages zeigt eine Fassung vonLast night I had the strangest dreamI ever dreamed beforeI dreamed the world had all agreedTo put an end to warI dreamed I saw a mighty roomThe room was filled with menAnd the paper they were signing saidThey'd never fight againAnd when the papers all were signedAnd a million copies madeThey all joined hands and bowed their headsAnd grateful prayers were prayedAnd the people in the streets belowWere dancing round and roundAnd guns and swords and uniformsWere scattered on the groundLast night I had the strangest dreamI ever dreamed beforeI dreamed the world had all agreedTo put an end to war