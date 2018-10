Tropisches scharfes Chutney mit Physalis

Zutaten für Gläser Chutney à 250 ml1 feste Mango (ca. 350 g)½ unreife Papaya (ca. 250 g)150 g Physalis3 rote Zwiebeln (ca. 150 g)1 Stück Ingwer (ca. 30 g)1 grüne Chilischote100 g Rohrzucker75 ml Weißweinessig100 ml klarer ApfelsaftSalzPfefferZubereitung:Papaya schälen und die Kerne entfernen. Fruchtfleisch klein schneiden.Mango schälen. Fruchtfleisch in ca. 1 cm dünnen Scheiben vom Stein schneiden und anschließend würfeln.Physalis aus den Pergamenthäuten nehmen.Zwiebeln schälen und in 1 cm große Würfel schneiden. Ingwer schälen und in sehr feine Würfel schneiden.Chilischote waschen und in sehr feine Scheiben schneiden. (Wer es weniger scharf mag, entfernt die Kerne.)Zucker in einem großen Topf bei mittlerer Hitze schmelzen und hellbraun werden lassen (ohne zu rühren).Zwiebeln, Ingwer und Chili dazugeben und sofort unter Rühren mit Essig und Apfelsaft ablöschen. Unter mehrmaligem Rühren kochen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.Die restlichen vorbereiteten Zutaten dazugeben und unter gelegentlichem Rühren 25 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.Chutney heiß in die vorbereiteten Gläser füllen und mit Deckeln verschließen. Kopfüber 5 Minuten stehen lassen, anschließend wieder aufrecht stellen.Das Chutney kann sofort verzehrt werden, aber am besten schmeckt es nach 2-3 Monaten.Verschlossen und dunkel gelagert hält sich das Chutney ca. 1 Jahr