Der Gorgonzolakürbis ist Geschichte...

Ein wirklich tolles Rezept konnte ich nicht finden und so habe ich die Füllung aus "Bordmitteln" hergestellt.Zuerst für einen sicheren Stand den Boden begradigen, dann eine Kappe abschneiden und die Kerne und die Fasern entfernen. Den Kürbis in eine feuerfeste Form setzen und unbedingt den Deckel auflegen, damit der Kürbis innen schön hell bleibt. Das Ganze für ca. 45 Min. bei 175° in den Backofen stellen.Inzwischen habe ich geschnippelt (Mengen nach Größe des Kürbis und des Appetits)Schinken, roh oder gekocht ( geht für Vegetarier auch ohne :-) )ZucchiniTomatenSchalottenKnoblauch (alles in kleinen Würfeln)Pfeffer, Salz,rote Curry-Paste (Vorsicht scharf) oder ChilischotenCurrypulveretwas Creme fraicheetwas Zitronensaft für die Frischegeriebener Käse nach WahlUnbedingt kräftig würzen, der Kürbis verträgt dasDas Gemüse bissfest anschwitzenDie Füllung in den Kürbis geben und mit Käse bestreuen. Bis zum gewünschten Bräunungsgrad überbacken.Vom Deckel gelegentlich noch eine schöne Kürbiscreme-Suppe kochen.Guten Appetit