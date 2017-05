Judo-Bezirksmeisterschaften in Burgdorf

VfB Langenhagen. Bei den Bezirkseinzelmeisterschaften der U15 startete für den VfB Langenhagen Carlo Kriele in der Gewichtsklasse -37 kg. In seinem ersten Kampf missglückte er leider ein Konter und er geriet in einen Haltegriff, aus dem er sich nicht mehr befreien konnte. Aber schon im zweiten Kampf konnte Carlo sich mit einer Eindrehtechnik durchsetzen und selber den Haltegriff über die Zeit halten, so dass er diesen Kampf für sich verbuchen konnte. Durch den Sieg sicherte sich Carlo den zweiten Platz in seinem Pool und trat im Halbfinale gegen den späteren Sieger der Gewichtsklasse an. Leider ging er die Sache zu zaghaft an und wurde schnell geworfen. Am Ende freute sich Carlo über einen dritten Platz und die Qualifikation zur Landeseinzelmeisterschaft.Wenn du dich auch auf den Weg oben aufs Siegertreppchen begeben möchtest, dann komm doch einfach mal zum Schnuppertraining. Wann und wo wir zu finden sind, verrät die Vereinshomepage www.vfb-langenhagen.de