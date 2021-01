Veganuary - pikantes Paprikasüppchen

1 Zwiebel1 kg rote Paprika1 Peperoni3 EL TomatenmarkÖl1 l Gemüsebrühe1 Dose KokosmilchSaft einer ausgepressten LimetteSalzPfefferSchnittlauch zum GarnierenWürzöl RauchpaprikaBaguetteZwiebel pellen, würfeln und in etwas Öl scharf anbraten. Paprika waschen, putzen und ebenfalls würfeln. Peperoni waschen und in Ringe schneiden. Beides mit dem Tomatenmark zu den Zwiebeln in den Topf geben, salzen und bei mittlerer Hitze dünsten bis die Paprika gar sind. Mit Gemüsebrühe und Kokosmilch ablöschen. Bei mittlerer Hitze aufwallen lassen und anschließend mit dem Stabmixer fein pürieren. Die Suppe durch ein feines Sieb passieren und mit dem Limettensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Mit ein paar Schnittlauchröllchen und dem Würzöl zu Baguette servieren.Wollt ihr auch vegan durch Januar schlemmen? Dann seid ihr bei meinen Veganuary-Rezepten genau richtig: