Shimas Buchtipp: "Älter werden - fit bleiben" von Shazadi Simone Paulyn

Für alle, die sich für das neue Jahr vorgenommen haben, mehr für sich zu tun und Sport zu treiben, könnte mein Buchtipp "Älter werden - fit bleiben, Bewegung bis ins hohe Alter" von Shazadi Simone Paulyn eine Anregung sein.

Es ist ein informatives und hoch interessantes Buch für alle, die mit der Zeit Veränderungen in ihrem Körper wahrnehmen, jedoch weitgehend beweglich bleiben möchten.

Die Autorinist Physiotherapeutin mit den Schwerpunkten Orthopädie, Unfallchirurgie, Prothesengangschulung, Ganganalyse, Narbenbehandlung, Beckenboden und Atemtherapie. Außerdem tanzt und unterrichtet sie seit 1998 unter ihrem KünstlernamenOrientalischen Tanz und Bollywood Dance (mehr über die Autorin: S. 85 ihres Buches).Für Laien gut verständlich erklärt die Autorin die physiologisch und medizinisch relevanten Vorgänge im Verlauf des Lebens eines Menschen und gibt Beispiele, wie man sich länger beweglich halten kann. Hierbei bezieht sie sich auf den Orientalischen Tanz, der jedoch stellvertretend für andere Tanzsparten oder Sportarten zu sehen ist.Beim Lesen des Buches habe ich,sehr viel Neues und Spannendes über die altersbedingten körperlichen Veränderungen in meinem Körper und wie man ihnen durch Bewegung begegnet erfahren. Für die Buchfotos habe ich mich sehr gerne als Seniorenmodel zur Verfügung gestellt. Über Simones Anfrage hatte ich mich unglaublich gefreut (mehr über mich: S. 87 des Buches).Der Fotografstudiert an der Fachhochschule Hannover Fotojournalismus und Dokumentarfotografie (mehr über ihn: S. 86 des Buches). In entspannter Atmosphäre machte das Fotoshooting einen Riesenspaß.Das letzte Foto zeigt die ISBN von Buch und Ebook.