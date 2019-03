Rotes Curry mit Kokosmilch

Für dieses feurige Curry bin ich einmal quer durch mein Gemüsefach geschlendert. Paprika, Zucchini, Zuckerschoten, Frühlingszwiebeln und Tomaten machen das asiatisch angehauchte Gericht zu einem kunterbunten Kunstwerk, das durch Kokosmilch und rote Currypaste den entsprechenden Pfiff bekommt. Mit lockerem Reis schmeckt uns das Curry besonders gut. Wenn ihr auf eine Fleischbeilage nicht verzichten wollt, könnt ihr gewürfelte Hähnchen- oder Putenbrust extra anbraten.

Tipp:

Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!100 g Zuckerschoten1 rote Paprika1 gelbe Paprika1 mittelgroßer Zucchino1 Bund Frühlingszwiebeln100 g Cherrytomaten1 Dose KokosmilchRote CurrypasteSonnenblumenölSalzReis2 Hähnchen- oder PutenbrüsteDie Zuckerschoten waschen. Stielenden und Blütenansätze abschneiden und den Faden der Schoten vom Stielende zum Blütenansatz mit einem Messer abziehen. Die Zuckerschoten in gesalzenem, kochendem Wasser blanchieren und anschließend in Eiswasser abschrecken und zur Seite stellen.In der Zwischenzeit Reis in Salzwasser aufsetzen und garen.Das Fleisch in Würfel schneiden und in einer Pfanne mit heißem Öl scharf anbraten. Paprika und Zucchino waschen, putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Lauchzwiebeln putzen und in Ringe schneiden. Das Gemüse in einem Wok mit etwas Sonnenblumenöl anschwitzen und bissfest garen. Tomaten waschen und vierteln und mit den Zuckerschoten zu dem restlichen Gemüse geben. Kokosmilch dazu gießen und alles kurz aufwallen lassen. Mit der roten Currypaste abschmecken.Bei der Verarbeitung von Geflügel solltet ihr streng auf Hygiene in der Küche achten und das Fleisch unbedingt durchgaren.