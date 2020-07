Leckeres rund um die Johannisbeere

Kaum zu glauben, aber in diesem Jahr waren wir schneller als die Amseln in unserem Garten und konnten eine dicke Schale Johannisbeeren ernten. Da fiel die Entscheidung nicht leicht, wie die süß-sauren Früchtchen verarbeitet werden sollen. Wir haben die Beeren nicht nur pur vernascht, sondern uns auch für diese leckeren Varianten entschieden.





Viel Spaß beim Nachmachen!

Käsekuchen mit gemischten Beeren:

Johannisbeerlikör:



Das Rezept zum Tiramisu findet ihr hier:

Am Busch hängen natürlich noch ein paar Beeren für unsere gefiederten Gäste. Denn die mögen die roten Früchtchen, die unter anderem reich an Vitamin C, Eisen und Ballaststoffen sind, nämlich auch.Habt ihr weitere Rezeptvorschläge? Ich freue mich auf eure Ideen!Hier kommen meine Rezepte:125 g weiche Butter125 g Zucker2 Eier1 Päckchen Vanillepuddingpulver (oder alternativ ca. 35 g Speisestärke) glutenfrei1/2 TL Backpulver500 g MagerquarkSaft einer halben ausgepressten Zitroneeine Hand voll Johannisbeereneine Hand voll Blaubeereneine Hand voll Erdbeerennach Geschmack 1 Päckchen Tortenguss, 2 EL Zucker und 250 ml WasserBackofen auf 175° vorheizen.Butter, Zucker und Eier schaumig schlagen. Puddingpulver und Backpulver sieben und unter die Masse rühren. Den Quark und den Zitronensaft gut mit den restlichen Zutaten verrühren.Die Masse in eine kleine Springform ( cm) füllen und für ca. 45 Minuten bei 175° auf mittlerer Schiene backen. In der Form auskühlen lassen.Die Beeren waschen und abtropfen lassen. Erdbeeren halbieren und mit den Blau- und Johannisbeeren bunt auf dem Kuchen verteilen. Tortenguss nach Anleitung zubereiten und über dem Obst verteilen.300 g Johannisbeeren1 Flasche Wodkaca. 200 g brauner Zucker1 Teelöffel Vanillezucker1 VanilleschoteDie Johannisbeeren von den Strünken streifen, waschen und mit dem braunen Zucker sowie dem Vanillezucker in ein großes und verschließbares Glas geben. Vanilleschote längs aufschneiden, das Mark aus der Schote kratzen und mit der Schote zu den Früchten geben. Den Wodka darüber gießen, das Glas verschließen und alles für ca. 8 bis 10 Wochen an einen warmen Ort stellen. Zwischendurch umrühren, kosten und gegebenenfalls Zucker nachgeben.Nach 8 bis 10 Wochen den Alkohol durch ein Sieb in ein zweites Gefäß geben und anschließend mit einem Trichter in hübsche Fläschchen oder Karaffen abfüllen.Da es noch einige Wochen dauern wird, ehe wir den ersten Likör verkosten können, haben wir aus den restlichen Johannisbeeren ein mächtig leckeres Tiramisu gezaubert.Wenn ihr nach diesen Leckereien immer noch Johannisbeeren übrig habt, habe ich hier einen tollen Aperitif für euch, der richtig nach Sommer schmeckt.Dafür gebt ein paar Johannisbeeren, Blaubeeren und Brombeeren in ein Weinglas, gießt mit eiskalter Wild Berry Brause auf und gebt einen Schluck Lillet dazu. Und schwupps - fertig ist ein sommerleichter Cocktail für einen fruchtigen Start in einen gemütlichen Abend. (Werbung wegen Namensnennung)