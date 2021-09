Katjas würzige Blumenkohlsuppe (vegan)

Wenn die Tage kürzer und kühler werden, kommen bei uns wieder öfter Suppen auf den Teller. Orientalische Gewürze treffen bei dieser aromatischen Blumenkohlsuppe auf frisches Gemüse aus unserer Gemüsekiste und bringen so den gewissen Pep in trübe Spätsommertage. Bei uns wird die cremige Suppe vegan serviert.



Ich wünsche euch guten Appetit!

2 Möhren1 Stange Lauch1 Scheibe Sellerie1 kleiner Blumenkohl5 mittelgroße KartoffelnÖl1 l GemüsebrüheSalzChilliflockenRas el Hanout200 ml Kochcreme veganGemüse putzen, waschen und in Stücke schneiden. Alles in etwas Öl leicht anbraten, bis Röstaromen entstanden sind. Mit Gemüsebrühe aufgießen und köcheln lassen, bis das Gemüse gar ist. Kochcreme zur Suppe geben. Alles mit dem Pürierstab zu einer sämigen Masse verarbeiten. Mit Salz, Chilliflocken und Ras el Hanout abschmecken.Gemüsebrühe setze ich immer selbst aus einem Bund Suppengrün, etwas Öl, Salz und Wasser an.