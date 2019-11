Grünkohlzeit

Wenn der erste Frost gekommen ist, wird es Zeit für Grünkohl. Bekannt ist das Wintergemüse in einigen Gegenden auch als Braunkohl oder wegen seines hohen Wuchses als "Friesische Palme". Meist wird Grünkohl mit verschiedenen Fleischsorten in einem Topf gekocht. Das deftige Gericht muss aber gar nicht schwer mit Schmalz und Co. daherkommen - Grünkohl schmeckt auch in der vegetarischen Variante gut. Bei uns wird er etwas "leichter" zubereitet wird als zu Omas Zeiten und kommt sowohl mit als auch ohne Fleisch auf den Teller. Eins haben beide Variationen gemeinsam - sie stecken voller Vitamin C und Betacarotin.

1 Bund Suppengrün1 kg frischer Grünkohl1 große Gemüsezwiebel4 Scheiben Bauchfleisch4 BregenwürsteSalzÖl zum BratenSenfDas Suppengrün putzen, in Stücke schneiden und in etwas Öl anbraten bis leichte Röstaromen entstehen. Salzen und mit 500 ml Wasser aufgießen. Alles für ca. 30 Minuten leicht köcheln lassen.In der Zwischenzeit eine Zwiebel pellen und in feine Würfel schneiden. Die Zwiebelwürfel in einem Bräter in etwas Öl andünsten. Den Grünkohl gründlich waschen, abtropfen lassen, in schmale Streifen schneiden und zu den Zwiebeln in den Topf geben. Alles andünsten bis der Kohl einfällt. Einen EL mittelscharfen Senf unter den Kohl rühren. Mit der Brühe aufgießen. Das Bauchfleisch auf den Kohl geben und alles bei mittlerer Hitze für ca. 30 Minuten schmurgeln lassen, bis das Fleisch gar ist. Die Bregenwürste im Kohl erwärmen.Den Grünkohl mit Salzkartoffeln servieren.Aufgewärmt schmeckt der Grünkohl am nächsten Tag noch besser.Für Vegetarier eine Portion Grünkohl abnehmen, bevor das Fleisch und die Wurst in den Topf gegeben werden.Guten Appetit!