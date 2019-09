Erderwärmung: Bekannt seit mehr als 40 Jahren. Tipp: 🚲 🚲 🚲

Seit mehr als 40 Jahren bekannt, und?

jeder Mensch TÄGLICH zwei Liter Öl verbrennt, also täglich fast einen Eimer voll

einen Eimer voll Öl, täglich

DA muss es doch einfach wärmer werden, oder ... ;-)





Book TitlePossible Climatic Consequences of a Man-Made Global WarmingBuchtitelMögliche klimatische Konsequenzen einer menschengemachten globalen Erwärmung- - - -Es gibt was, was seit 1979, also seit mindestens 40(!) Jahren bekannt ist, und es wird seitdem darüber diskutiert / debattiert:Und das sagen nicht nur Einzelpersonen, denn:Seit mindestens 979 ist bekannt, dass das Klima sich sich ändert, und es gab sogar in DEM Jahr schon u.a. diese Tagungen darüber:- 1979: Wissenschaftliche Konferenz (IISA),- 1979: Klimakonferenz der Vereinten Nationen (UN).In den Bildern ist ein Buch von 1981 über den menschengemachten Klimawandel wiedergegeben, herausgegeben vom internationalen Institut für angewandte Systemanalyse. Es basiert auf der Erkenntnis eines Zusammenhangs zwischen dem massenhaften Verbrennen fossiler Energieträger und der globalen Erwärmung.40 Jahre später, also jetzt ist es so, dass auf dieser Erde zur Zeit: Eine vierköpfige Familie verbrennt also im Durchschnitt in ihrer Wohnung, in ihrem Garten oder auf dem DachUnd zusätzlich verbrennt jeder Mensch auch noch erhebliche Mengen Kohle und Gas:Sechs Bilder zu diesem Buch von 1981 sind in diesem Beitrag eingebunden: Bei der Ausleihe dieses interessanten Buches sind wir gerne behilflich.Dieser Beitrag basiert auf diesem Beitrag:- - - - - - -1.Video desBayrischen Rundfunk br,online bis 29. April 2020:Link:2.1972 in Hannover veröffentlicht,sehr lesenswerte Lektüre.Studie von Prof. Dr. Eduard Pestel,Technische Universität Hannover:- - - - - - -Ansonsten arbeiten wir - als 🚲-Club ADFC Langenhagen - daran, dass es positiv weitergeht:Rauf aufs 🚲 - aber sicher!