150 Jahre: Klimaerwärmumg bekannt. Und?

Original siehe BildScience Notes and NewsÜbersetzungWissenschaftliche Bekanntmachungen und NeuigkeitenDie Öfen der Welt verbrennen jetzt ( = 1912) etwa 2.000.000.000 ( = 2 Mrd.) Tonnen Kohle jährlich. Wenn diese Kohle verbrennt und sich mit Sauerstoff vereinigt, addiert sich das zu 7.000.000.000 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) jährlich in der Atmosphäre. Dieses tendiert dazu, dass die Luft zu einer wirksameren Decke für die Erde wird und deren Temperatur anhebt. Dieser Effekt kann in einigen Jahrhunderten beträchtlich sein.Dieser Artikel aus der "The Rodney & Otamatea Times / Waitamatea & Kaipara Gazette" erschien am Mittwoch, 14. August 1912 in Warkworth/Neuseeland.Es gab bereits auch vor dem Erscheinen dieses Artikels deutliche Hinweise auf den Einfluss von CO"-Erzeugung auf die Temperatur der Erdatmosphäre, also eher als allgemein gedacht wird:So erschien 1882 ( also vor 137 Jahren) ein Artikel in der bekannten Wissenschaftlichen Zeitschrift "Nature", mit dem Titel: "Pollution of the Atmosphere" / "Verschmutzung der Atmosphäre":. Darin bezieht sich der Verfasser u.a. auf Datenerhebungen aus dem Jahre 1854 (also vor 162 Jahren):Derunterstützt u.a. das intensivere und sicherere Radfahren als einen der Wege zur Reduzierung der CO2-Erzeugung:sind mehr Infos über die sehr frühzeitigen Hinweise der Auswirkungen des CO2 auf die Erdatmosphäre und das Klima / die Temperaturen auf der Erde .