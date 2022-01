Neuigkeiten von den „Voices of Joy“

Seit kurzem probt unser Chor unter der Leitung von Maritta Salzer. Sie hat Gesang, Kinder- und Jugendchorleitung studiert und arbeitet unter anderem am Music-College Hannover in diesen Bereichen.Nachdem unsere traditionelle Gospelandacht zu Weihnachten das zweite Mal in Folge nicht stattfinden konnte, arbeiten wir nun auf ein Konzert hin, dass am 02.04.22 um 18.00 Uhr in der Emmauskirche am Sonnenweg 17 zusammen mit zwei weiteren Chören (Jazz Chor und Junger Chor Hannover) als Regionskonzert des Niedersächsischen Chorverbands stattfinden soll. Weitere Informationen gibt es zeitnah in der Tagespresse.Damit unser Chorklang wieder voller wird, möchten wir sangesfreudige Männer und Alti einladen, mal eine Probestunde mitzumachen und ein wunderbares Hobby kennenzulernen. Unsere Proben finden mittwochs von 19.00 bis 20.30 Uhr statt. Im Moment proben wir noch unter Einhaltung der 2G+-Regeln in der Kirche.