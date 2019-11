"Kunst und Handwerk" - Ausstellung der Hobby-Kunstgruppe Krähenwinkel/Kaltenweide

Schon wieder vorbei! Die Ausstellung der Hobby-Kunstgruppe Krähenwinkel-Kaltenweide am 26. und 27. Oktober 2019 im Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel ist zur Zufriedenheit der Aussteller abgelaufen. Nachdem 2018 nicht so viele Besucher den Weg in die Ausstellung fanden, konnte in diesem Jahr eine positive Bilanz gezogen werden.

Wie immer waren vielfältige handwerkliche Erzeugnisse zu sehen. Die Palette reichte von "schön bis nützlich" in allen Bereichen: Serviettentechnik, Dekokugeln aus Ton, Kupferarbeiten, Occhitechnik, Imkerei, Buchbindearbeiten, lustige Flaschenverschlüsse aus Keramik, Bernsteinschmuck, erstmals auch Schmuck aus Holz aus der Drechselwerkstatt von Horst Totzke, maritime und tierische Holzdeko, Patchworkarbeiten – Taschen und wunderschöne Wandbilder oder Kissen, Papiersterne und Karten. Es war für jeden Geschmack etwas dabei. Dies traf auch für die Kaffeestube mit dem reichhaltigen Tortenangebot zu. Am Ende ist jeder froh, wenn alles wieder verpackt und aufgeräumt ist und es mit gemütlichem Abschluss mit gemeinsamem Essen endet.