Das Geheimnis vom Kanalkilometer 163,6

Man merkt es nicht, man sieht es auch nicht, man kennt es einfach nicht, das was sich in Höhe des Kanalkilometers 163,6(ca.) für ein Geheimnis, am Ufer des Kanals verbirgt.Man kommt auch nicht so einfach darauf, die Menschen gehen im Yachtklub, der etwas weiter seinen Besuchern Essen und Getränke bei schöner Atmosphäre bietet, mit ihren Füßen über Historisches Gebiet. Wenn sie nur wüssten....Mir allerdings ist das Geheimnis dieser Stelle auch nur per Zufall in die Hände gespült worden.Immer wieder, wenn ich in der Geschichte von Langenhagen geforscht hatte, fiel mir an verschiedenen Stellen auf, das auch in Langenhagen ein Hochgericht seinen Sitz hatte.Auf der Suche nach dem „Henkersplatz“ In Langenhagen selbst wurde ich bis jetzt nicht fündig, aber es gab Hinweise, denen ich nachging.Somit musste ich lernen, das der Stadtteil Langenfort sich bis zur Höhe des heutigen Kanals zog, den es damals allerdings noch nicht gab.Wie ich mittlerweile in der Recherche ermittelt hatte, teilte sich die Stadt Langenhagen mit Hannover einen Henkersplatz, ob es immer so war ist mir bis jetzt nicht bekannt.Dieses „Hochgericht“ (Galgen) hatte seinen Standort in der Nähe des alten „Fuchsgartens“ am alten Flughafen in der gegenüberliegenden Nähe des Wasserturmes, etwas versetzt nach Hannover hin.Wer da jetzt, und weswegen, auch Unschuldig, zum Opfer wurde will ich hier nicht erörtern, das wird zu lang.Ich habe noch einen alten Stellungsplan, von dieser Stelle, mit Laufgräben, Latrine,Off-Unterkünfte, Wache usw., denn dort hatten um die 1900 Jahre Soldaten ihr Übungsgelände vor dem Bau des dortigen Flughafens. Auch das, ein mehr als Geschichtsträchtiger Ort. Viele Wissen zum Beispiel gar nicht, das auf der Vahrenwalder - Heide die ersten Raketenversuche statt fanden.Man kennt Werner von Braun, aber das weiß man nicht.Zurück zum Thema, nun stellte sich mir die Frage, wo wurden denn diese Menschen Beerdigt und wie muss ich weiter suchen?Der Zufall spielte mal wieder die Hauptrolle, auf einer alten Karte, aus den Netz, fand ich die Lösung. Eingezeichnet war die Stader-Landstr. (heutige Vahrenwalder-Str.) , das Hochgericht war eingezeichnet, und Donner und Doria, da steht´s ja, ….. „Galgengräber“.Nun musste ich nur noch den damaligen Ort auf eine heutige Karte Übertragen. Das tat ich mit Google-Maps. per Overlay legte ich die alte Karte über der neuen Karte, und , man staune, der Kanal trennt beide Standorte.Unweit des Yachtclubs am Ufer des Kanals, praktisch im Vorgarten des Telekomm`s- Gebäudes, ist dieser Ort (siehe Karten)zu finden.Nur Hobby, nicht mal Hobby-Historiker...U.R.