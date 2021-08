Aus Grau wird Bunt

so lautet das Motto des Street-Art-Projekts in Langenhagen, das schon einige Jahre läuft.In diesem Sommer haben die daran teilnehmenden Jugendlichen unter der Leitung des Künstlers Jonas Wömpner wieder schöne Motive entworfen und verwirklicht.Und so entstand u. a. auch dieser schön bemalte Schaltkasten der Dt. Telekom direkt am Grundstück unseres Wohngebäudes in der Tempelhofer Straße.