Neuer "Krümelmonster-Krimi" in Hannover?

Anfang 2013 sorgte der Diebstahl eines Kekses in Hannover für große Aufregung - denn bei dem gestohlenen "Backwerk" handelte es sich um den güldenen Leibniz-Keks, der eigentlich von den Brezelmännern getragen die Fassade des Bahlsen-Stammsitzes an der Podbi schmückt. In einem Erpresserschreiben bekannte sich das "Krümelmonster" zur Tat und forderte ein Lösegeld in Form einer Spende von Keksen an das Kinderkrankenhaus auf der Bult und Geld an das Tierheim in Langenhagen. Bahlsen ging auf die Forderungen nicht ein, machte allerdings ein Gegenangebot und erklärte sich bereit, an 52 soziale Einrichtungen Kekse zu spenden. Nach ein paar Tagen wurde der entführte Keks gefunden. Er hing an einer roten Schleife am Hals des Niedersachsen-Rosses vor dem Welfenschloss. Der Keks wurde restauriert und wieder zwischen den Brezelmännern aufgehängt.

Und nun blinkte uns an der Leibniz-Universität-Hannover wieder ein güldener Keks entgegen. Das "Krümelmonster" wird doch nicht erneut lange Finger gemacht haben? Bei näherem Hinsehen stellte sich allerdings schnell heraus, dass um den Hals des bronzenen Löwen vor dem Welfenschloss nur ein Doppelgänger des weltberühmten Naschwerks baumelte und es sichum einen neuen "Krümelmonster-Krimi" handelt.(Ungefragte Werbung wegen Namensnennungen!)