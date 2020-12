2020 - ein Blick zurück

2020 war für uns alle ein verrücktes Jahr. Corona hatte und hat uns immer noch fest im Griff. Wir haben uns schon früh mit der Situation arrangiert und unseren Alltag an die Umstände angepasst. Verliert nicht den Mut - es kommen sicher auch wieder bessere Zeiten.



Einen kleinen Jahresrückblick mit meinen persönlichen Lieblingsbeiträgen habe ich auch 2020 für euch. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund und munter!

Corona





Das rockt

Im Garten

Rezepte

Ausflüge

Vermischtes

Anfang des Jahres waren wir imunterwegs und haben dort sowohl frostige Temperaturen im Januar https://www.myheimat.de/hannover-herrenhausen/natu... als auch frühlingshaftes Wetter im Februar https://www.myheimat.de/hannover-herrenhausen/natu... erlebt. Dass diese Touren erst einmal die letzten Ausflüge gewesen sein sollten, ahnten wir damals noch nicht. Doch dann kam Corona und stellte alles gewaltig auf den Kopf.In Hannover setzten dieein leuchtendes Zeichen in der Krise. https://www.myheimat.de/hannover-linden-limmer/kul...  Und überall in Deutschland wurdenbunt bemalt, um den Findern eine kleine Freude und Mut zu machen. https://www.myheimat.de/wedemark/kultur/kunterbunt... Ein Highlight in Langenhagen waren und sind die kreativendes Künstlers Shivan Shareef, der mit seinen lustigen Figuren nicht nur mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Ein ganz dickes DANKE dafür! https://www.myheimat.de/langenhagen/kultur/kreidek... Kreativ waren auch die. Sie veröffentlichten im Sommer ihre Single "Full of Hope" zum Bandjubiläum. https://www.myheimat.de/langenhagen/kultur/full-of... Ich freue mich schon darauf, die Band (hoffentlich bald) einmal wieder live zu erleben.Wir haben 2020 viel Zeit in unserem kleinenverbracht, gearbeitet, genossen https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/bad-mein... und dabei spektakuläre Naturbeobachtungen gemacht. Mehreresind an unserem Teich geschlüpft - leider ging das nicht immer gut aus. https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/schlupfu...  Und wenn derkam, mussten die Spatzen ganz besonders auf der Hut sein. https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/moerderi... Mitten im Sommer überraschte uns ein ungewöhnlicher. Denn eigentlich blüht die Amaryllis bei uns nur im Dezember. https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/was-mach... Das Kochen kam auch in diesem Jahr nicht zu kurz bei uns. Leckeres rund um die https://www.myheimat.de/langenhagen/ratgeber/lecke... ein pikantes https://www.myheimat.de/langenhagen/ratgeber/pikan... und https://www.myheimat.de/langenhagen/ratgeber/gesch... sind neu in meiner Rezeptsammlung.Im September waren wir im Harz unterwegs und haben Bilder vom https://www.myheimat.de/sankt-andreasberg/freizeit...  und von der https://www.myheimat.de/herzberg-am-harz/kultur/ha... mitgebracht. Doch die meistenhaben wir direkt vor unserer Haustür unternommen. https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/herbstsp... Im Herbst habe ich mich bei der Gartenarbeit von der Muse küssen lassen. Heraus kam dabei ein kleinesSchon lange wollten wir uns für den Haushaltanschafffen. Doch wir haben uns keine fertigen Tücher gekauft, sondern sie einfach selbst gebastelt. https://www.myheimat.de/langenhagen/ratgeber/biene... Nun decken wir mit den Tüchern Schüsseln im Kühlschrank ab und wickeln unsere Stullen darin ein.