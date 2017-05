SOMMERFREUDEN aus etwas anderer Sicht... ;-)

Heute mal mit heftigem Augenzwinkern -- morgen dann anders:Der Sommer nahtund mit ihm alle seine Tücken,eine davon,das sind die Mücken,nur mal so als Beispiel genannt,denn auch die Zecken sind bekanntals böse Plagegeister,die werden nämlich immer dreister.Die Wespen sitzen gern auf Kuchenund lassen manchen heftig fluchen,wenn so ein hinterlist’ges Dingsich gütlich tut an seinem Drink.Dann Ameisen auf der Terrasse,oh wie ich diese Biester hasse!Im Garten dann die Maulwurfshügel –die Buddler brauchen ‘ne Tracht Prügel!Jaja - OK – ich weiß, ich weiß,man darf ja nicht – nein - so’n Sch…Auf dem Gemüse, Kohl, Salatentdeckt man meistens viel zu spatein Heer von fresswütigen Schnecken,die lassen sich das Grünzeug schmecken.Entsetzt entdeckt man dann beim Jätenzwischen bunten BlumenbeetenWühlmäuse als nächste Qual,auch Blattläuse in Überzahlund in Scharen dazu tanzenlauter widerliche Wanzen,überall sitzt Ungeziefer,mir knirscht vor Wut der Unterkiefer.Doch ganz egal auch, welche Plage,ich freu mich auf die Sommertage!!! ;-)Mai 2017-gafrise