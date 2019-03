SPD Kommunalpolitiker informieren sich bei REWE-Lischka

„Plastikvermeidung ist eine Devise, die wir absolut vertreten. Eine andere ist die Entsorgung von Plastikmüll, Verpackung und Lebensmitteln, die nicht mehr ver-kauft werden dürfen“, erklärt Sonja Lischka. Plastikmüll wird den üblichen Recyc-lingbetrieben zugeführt. Flaschen sind in Glas und Plastik zu trennen. Zweiweg-flaschen sind in die jeweiligen Getränketräger zu sortieren und gehen an den Pro-duzenten zurück. Dosen spielen keine Rolle mehr. „Bei Lebensmitteln können wird rund 1 % keiner Verwertung zuführen. Einen großen Teil reduzieren wir vor erreichen des Mindestablaufdatums um 30%. Bei dieser Marge verdienen wir nichts mehr“, verdeutlicht Sonja Lischka. Einen weiteren Posten geht an die Tafel. „Unsere drei SB-Märkte stellen jeden Tag Lebensmittel zur Verfügung, die nicht mehr verkauft, aber dennoch bedenkenlos verzehrt werden können. Das sind beispielsweise Produkte, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft, de-ren Verpackung beschädigt ist oder auch Obst und Gemüse mit kleinen Schön-heitsfehlern. Was für Tierfutter noch verwertbar ist, geht an einen Landwirt. „Ein spezifisches Landsberger Produkt „Die Gute Schokolade“ des Fairtrade-Projekts am Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums steht in einem Verkaufsre-gal. Sie ist die beste Milchschokolade Deutschlands. Zumindest wenn es nach Stif-tung Warentest geht. Natürlich haben die Lischka`s auch Forderungen an die Poli-tik. „Die Anwerbung und Beschäftigung von Arbeitskräften, insbesondere von Asylbewerben, muss liberalisiert werden. Wenn es um Personalanpassung geht, stehen wir mit dem Rücken an der Wand.