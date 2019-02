2019 geht es hoch hinaus

25 Jahre „Die Stelzer“: Dieses Jahr steht ganz im Zeichen des Stelzentheaters

Ein viertel Jahrhundert gibt es sie mittlerweile unter dem Namen «Die Stelzer» in Landsberg – und sie sind hier mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Mit der Entwicklung des Genres «Theater auf Stelzen» sind sie international bekannt geworden. «Die Stelzer» zählen heute zu einem der größten und ältesten Ensembles dieses Genres und haben es über die Jahrzehnte maßgeblich geprägt und entwickelt.Mittlerweile erobern «Die Stelzer» den öffentlichen Raum vieler Städte – und sind damit unmittelbarer Ausdruck urbaner Kultur. Das wird man in diesem Jahr in Landsberg ganz besonders erleben können: Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums geht es hoch hinaus: Ein großes Programm wird mit und um das Landsberger Ensemble in dessen Heimatstadt „auf die Stelzen“ gestellt.Beim Spiel verzichten sie bewusst auf den Einsatz technischer Effekte, Tontechnik und vor allem auf eine Bühne. Die Schauspieler verlassen den geschlossenen Bühnenraum und spielen stattdessen inmitten des Publikums. Um dort sichtbar zu sein, agieren sie auf Stelzen bis zu einer Höhe von 1,60 Meter und stellen dabei neben ihrem schauspielerischen Talent perfekte Körperbeherrschung unter Beweis.Der Anstoß zu dieser Darstellungstechnik ergab sich aus dem Mitwirken der Schauspieler in Produktionen des «Freien Theaters München», kurz FTM. 1983 hat sich ein erstes, eigenständiges Theaterensemble mit dem Namen «Lechwehrtheater» formiert. Nach einigen Umgestaltungen agierte die Gruppe ab 1994 unter der Leitung von Wolfgang Tietze, Wolfgang Hauck und Peter Pruchniewitz unter dem Namen «Die Stelzer» - das ist nun genau 25 Jahre her. 1999 erfolgte die Umfirmierung in eine GbR, die von Wolfgang Hauck und Peter Pruchniewitz vertreten wurde. Im Jahr 2018 hat sich die Vertretung mit Leonard Mandl und Wolfgang Hauck nochmals neu formiert.Zur Jubiläumsfeier wird es in diesem Sommer ein besonders Programm geben, bei dem die Landsberger verschiedene Einblicke und Möglichkeiten bekommen werden, das „Theater auf Stelzen“ besser kennenzulernen und zu sehen, was eigentlich dahinter steckt. „Wir möchten möglichst alle Altersgruppen ansprechen und planen deshalb ganz verschiedene Programme“, sagt Stelzer-Leiter Wolfgang Hauck.Um für die Jubiläumsveranstaltungen und Auftritte im Sommer noch Darstellerinnen und Darsteller auf Stelzen zu gewinnen, bietet die Jugendgruppe der Stelzer in den Winter-/Frühjahrsferien Anfang März einen fünftägigen Nachwuchs-Workshop für Jugendliche ab zwölf Jahren und junge Erwachsene an. Jeder ist herzlich eingeladen, das Laufen auf Hochstelzen auszuprobieren und zu erlernen sowie das Genre Theater auf Stelzen kennenzulernen.Die 18-jährige Isabell Wohlfahrt aus Landsberg begleitet die Vorbereitungen und Organisation für das Jubiläumsprogramm – inklusive des Nachwuchs-Workshops, der Jubiläums-Auftritte, des Trainings, der Proben und der Werbung. Unterstützt wird sie dabei von einem achtköpfigen Helferteam aus der Jugendgruppe.Ein Zirkuszelt wird in diesem Sommer in Landsberg zum Theaterraum. „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ von Bertolt Brecht wird dort auf der Waitzinger Wiese gespielt. „Mit Schauspielern, die auf Hochstelzen agieren – inklusive hochkarätiger Besetzung und einer grandiosen Musikinszenierung“, betont Wolfgang Hauck.Brecht-Theater in einem Zirkuszelt – «Die Stelzer» haben gemeinsam mit dem Theater Wasserburg ein Theaterabenteuer der besonderen Art auf die Beine gestellt – oder auf die Stelzen. Wer die beeindruckenden Produktionen der Stelzer – „Rheingold“, „Licca Line“ – kennt, weiß, dass dies ein Theatererlebnis der besonderen Art verspricht.In einer großen Jubiläumsausstellung, die im August in der Landsberger Säulenhalle stattfindet, können Sie sich auf die Spuren der Stelzer in der Weltgeschichte begeben: Es wird die Chronik der letzten drei Jahrzehnte erzählt und das vielfältige internationale Wirken des Theaterensembles dokumentiert. Einblicke, Fotos, Dokumentationen, Informationen aus einem viertel Jahrhundert Stelzentheater gibt es zu sehen und zu erleben.Für die Lange Kunstnacht sind ebenso verschiedene Aktionen anlässlich des Jubiläums in Vorbereitung, auf der Straße und für die Bühne des Stadttheaters.Nach mehr als 25 Jahren Spiel auf Stelzen sind „Die Stelzer“ längst deutschland- und weltweit bekannt.In Berlin hat Wolfgang Hauck unlängst ein eigenes Büro zur Verwaltung und Organisation der Berliner Stelzer-Aktivitäten eröffnet. Hier kooperiert das Theaterensemble mit dem Zirkus Cabuwazi und mit Trainern, die in türkischen Flüchtlingslagern ausgebildet wurden und nun mittlerweile in Berlin leben. Zudem sind Kooperationen mit Berliner Theater- und Tanzensembles angestrebt, um gemeinsame Projekte voranzutreiben.Durch verschiedene Spender und finanzielle Unterstützung ist in der Türkei der Neubau eines Trainingsraums möglich geworden – ein spezieller Raum, der die Stelzentrainings in einem Flüchtlingslager im türkischen Mardin, direkt an der syrischen Grenze, ermöglicht. „4.000 Euro waren für den ersten Abschnitt nötig, und wir freuen uns sehr, dass wir diese Summe durch Spenden aufbringen konnten“, betont Wolfgang Hauck. „Auf diese Weise wird es auch weiterhin möglich sein, dass Co-Trainer ihre Erfahrungen und Kenntnisse an andere Teilnehmer und hoffentlich auch Teilnehmerinnen weitergeben, so dass immer mehr Menschen im Flüchtlingscamp von unserem Programm profitieren können.“Unterstützung seitens des soziokulturellen Vereins «dieKunstBauStelle e.V. » gibt es zudem für die Stelzer-Aktivitäten in Afghanistan. „Mittlerweile sind die von uns ausgebildeten 20 Trainer in 13 Regionen von Afghanistan mit Stelzentraining und der Weitergabe von Knowhow aktiv“, erzählt Hauck. „Die Stelzen für die Trainings haben wir übrigens gemeinschaftlich vor Ort gebaut.“Das Ensemble wirkt somit auch als Kulturvermittler und Kulturbotschafter in entlegensten Gebieten und macht auch „Landsberg am Lech“ weltweit bekannt. Mit dem Genre Theater auf Stelzen zeigt es, wie mobil, wie demokratisch, wie offen Theater sein kann – erreichbar für alle und überall.Man findet «Die Stelzer» jetzt übrigens auch aufWebseite: www.dieStelzer.deFacebook: facebook.de/dieStelzerInstagram: instagram.de/dieStelzer