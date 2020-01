Verrückt nach Blechverrückt

Es sind sieben jungen Burschen, allesamt sind sie verrückt nach Blech, auch wenn einer davon mit hölzernen Stöcken den Takt angibt. Und es klingt auch alles andere „blechig“, was sie zu Gehör bringen. Dieses Septett hat sich der „Blechmusik“ verschrieben und kommen, ausgenommen vom Schlagzeuger, ganz ohne Holz aus. Die „Blechverrückten“ verstehen es mit ihrer Blasmusik – Formation „Blechverrückt“ Säle zu füllen und ihr Publikum immer wieder aufs Neue zu begeistern.

Doch wer sind diese sieben „Blechverrückten“?

Jährlich, und dies inzwischen schon seit fünf Jahren, beginnt „“ ihren Jahresauftakt im Saal des Gasthofes Munding in Krumbach. Und jährlich ist dieser schnell im Vorverkauf ausverkauft, oft schon nach Stunden nach Bekanntgabe und dem Kartenvorverkauf. Und wer hier der Meinung ist, es wären überwiegend Senioren, die der alten und ursprünglichen Form der „Blechmusik“ lauschen, der irrt. Weit über zweidrittel im Publikum ist jünger als 30. Wieder mal mehr ein Beweis dafür, Blasmusik begeistert immer noch auch die junge Generation, zumindest wenn sie „“ zu Gehör bringt., in die Musik hineingeboren, ist einer der sieben Köpfe von Blechverrückt. Nicht nur am Flügelhorn oder seiner Trompete überrascht er mit Zungenkapriolen, sondern auch bei der kurzweiligen Moderation kann er den Großen das Wasser reichen., der ebenso nicht nur sein Flügelhorn und seine Trompete beherrscht, sondern auch das Notenschreibprogramm seines Computers. Kompetente Zungen sagen, es sei der beste Nachfolger von Ernst Mosch in Sache Kompositionen für Blasmusik. So stammen die meisten Stücke von Blechverrückt aus seiner Feder. Und diese können auch in seinem neu gegründeten Verlag https://www.stuetz-music.de erworben werden., der Dritte im hohen Blech, ist der jüngste und der größte der sieben Burschen. Wenn er nicht gerade als Trompeter für Helene Fischer auf der Bühne steht, oder das Blasorchester Memmingen dirigiert, brilliert auch er bei Blechverrückt auf seiner Trompete oder Flügelhorn., er steht eher auf das tiefe Blech. Nicht nur das der gebürtige Westallgäuers die sanften Töne aus seinem Tenorhorn heraus kitzelt, sondern er baut sich seine Instrumente selbst. Denn er ist im wahren Beruf Blechblasinstrumentenbauer., war schon bei seiner Ausbildung an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach unter seinem Lehrer Peter Seitz ein gefragter Solist im tiefen Blech. Auf seinem Bariton sorgt er auch bei „Blechverrückt“ unlackiert und ungeniert für einen wollig warmen Sound., eigentlich verdient er als Betriebswirt sein Geld, beherrscht er bei „Blechverrückt“ exzellent die Maschinerie seiner Tuba. Gekonnt weiß er sein Luftvolumen richtig einzusetzen und beherrscht so sämtliche Artikulationen auf seinem großen Blechblasinstrument., ist studierter Jazz-Drummer und hat auch an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach bei Lars Binder als Gastschüler einen Teil seines talentierten Könnens erlernt. Auch Ernst Mosch war Jazz-Posaunist, so haben beide etwas gemeinsam: die Liebe zur böhmischen Blasmusik. Als Schlagzeuger sorgt er immer für den richtigen Takt.Ein über zweistündiges Programm, witzig und dennoch aufschlussreich und informativ von Lukas Weiss moderiert, kann sich sehen lassen. Neben Klassikern von Ernst Mosch bekommen die Zuhörer stark charakterisierte Märsche, Polkas und Walzer von Alexander Stütz zu hören. Immer wieder mal dabei sind moderne Stücke von internationalen Pop-Größen, Filmmelodien (James Bond), welche Alexander Stütz extra für Blechverrückt arrangiert hat. Das Publikum wird mit jedem Stück weiter mitgerissen, es sind schon Ohrwürmer entstanden. Und nach mehreren Zugaben und zum Schluss das bearbeitete Stück von Alexander Stütz, „Guten Abend gute Nacht“ zum harmonischen Ausklang.Und damit diese Blas- und Blechmusik der Höchstklasse auch im Auto oder zuhause Freude bereiten kann, wurden schon zwei CDs gepresst und im Shop angeboten.Und übrigens, am 18.07.2020 ist Blechverrückt auch wieder beim größten Bayerisch-Schwäbischen Blasmusikfestival in Fremdingen dabei, Blasiusfestival 2020 Wer mehr über die „Blechverrückten“ erfahren möchte, über ihre Termine, der kann auf ihrer Website https://www.blechverrueckt.de gerne einmal stöbern und rein hören.