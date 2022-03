Info-Tag an der Berufsfachschule für Musik Krumbach

Sonntag, 27.03.2022

Sonntag, 27. März 2022

11 bis 14 Uhr



Sonntag, 27. März 2022

14 bis 18 Uhr

Rund 30 Fachlehrer und Dozenten unterrichten an der Berufsschule für Musik in Krumbach und vermitteln den Schüler*Innen in zwei- bzw. drei Jahren Vollzeitunterricht eine musikalische Grundausbildung in den Fachrichtungen Klassik, Rock-Pop-Jazz und Kirchenmusik sowohl in Praxis als auch Theorie. Der Besuch der Berufsfachschule eignet sich auch zur Studienvorbereitung für ein weiterführendes Studium an einer Hochschule für Musik oder Universität.Am Informationsnachmittag haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich über die Berufsfachschule für Musik in Krumbach mit ihrem vielfältiges Ausbildungsangebot (Klassik, Rock-Pop-Jazz, Fachlehrer/-in für Musik) zu informieren und sich durch die Fachlehrkräfte beraten zu lassen.Von 11 bis 14 Uhr bietet die Berufsfachschule für Musik Krumbach ein Vorbereitungsseminar in den Fächern Gehörbildung und Allgemeine Musiklehre an. Die Dozenten sind Alfons Baader und Patrick Egge. Das Seminar sich an alle, die sich gezielt für die theoretische Eignungsprüfung der Berufsfachschule im vorbereiten möchten. Die Kursgebühr beträgt 15 €. Anmeldung bitte über die Homepage der Berufsfachschuleoder telefonischUm den Infotag trotz der derzeit immer noch unklaren Corona-Vorgaben auf jeden Fall in Präsenz durchführen zu können, wird folgender Zeitplan festgelegt, um nicht alle Interessierten gleichzeitig im Haus zu haben:• 14 – 15.20 Uhr: Informationen, Beratungs- und Vorspielmöglichkeiten für Streicher (Violine, Viola, Cello, Kontrabass), klassische Tasteninstrumente (Klavier, Akkordeon, Cembalo), klassische Zupfinstrumente (Harfe, Gitarre) und klassisches Schlagwerk• 15.20 – 16.40 Uhr: Informationen, Beratungs- und Vorspielmöglichkeiten für Bläser (Querflöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Saxophon, Trompete, Horn, Posaune, Tuba, Euphonium) und klassischen Gesang• 16.40 – 18 Uhr: Informationen, Beratungs- und Vorspielmöglichkeiten für den Fachbereich Rock-Pop-Jazz (Klavier, Schlagzeug, E-Bass/Kontrabass, E-Gitarre, Gesang)Jede Gruppe startet mit einer allgemeinen Einführung durch die Schulleitung im Saal 001. Anschließend stehen die Schulleitung, die jeweiligen Instrumentallehrkräfte, die Ensembleleitungslehrkräfte, das Sekretariat und die Jahrgangsstufensprecher in verschiedenen Räumen der BFSM zur Einzelberatung etc. zur Verfügung. Alternativ bzw. ergänzend dazu findet im Saal 001 ein kleines Konzert verschiedener Schüler*innen der BFSM statt.Außerdem werden ab 14 Uhr im Außenbereich der Schule von Schüler*innen der BFSM Getränke, Kaffee- und Kuchen angeboten. Bitte zuvor im Sekretariat einen gültigen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis (nicht älter als 24 Stunden und kein Selbsttest) vorlegen, denn derzeit (!) gilt im Schulhaus die 3-G-Regelung. Bitte Informieren Sie sich kurz vor dem Infotag unbedingt über unsere Homepage über etwaige Änderungen im Zeitplan oder der Zugangsregelungen! Eine Anmeldung ist nicht verpflichtend, aber gerne erwünscht unteroder telefonisch