Bald ist es soweit

In meiner alten Heimat kam der Osterhase schon am Gründonnerstag und meine Oma redete immer davon, daß der Storch kommt. Bin der Sache mal auf den Grund gegangen : es ist wohl ein alter Thüringischer Brauch, daß am Gründonnerstag der Storch kommt. Ob das heute noch aktuell ist, kann ich nicht sagen, als Kind hab ich es so kennen gelernt.