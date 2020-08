Wir suchen Spieler im Jahrgang 2010

Königsbrunn : Sportzentrum West |

Für unser Team E1 suchen wir, für die neue Saison, noch talentierte und motivierte Spieler und Torhüter, die sich weiterentwickeln wollen.

DAS ERWARTET DICH:

Ausbildungsorientiertes Training

Tolle Entwicklungsmöglichkeiten in einem starken Team und Verein

Positive Stimmung und Starke Mitspieler

Sehr gute Infrastruktur mit optimale Trainingsbedingungen im Sommer und Winter (Kunstrassen und Sporthallentraining im Winter)

Gutes, motiviertes Trainerteam

Intensives Torwarttraining



Da wir in der E1 zusätzlich zum Kleinfeld auch noch im "9 gegen 9" (D-Jugend Feld) in der Rückrunde spielen wollen, möchten wir unseren Kader vergrößern.Wenn DU DICH angesprochen fühlst, dann melde DICH jetzt auf unserer Webseite für ein Probetraining an. https://www.tsvkoenigsbrunn-fussball.de oder beim Trainer Marvin 01577 02 444 53Die Trainingszeiten sind Montag und Mittwoch jeweils um 17:00 - 18:30 UhrWir freuen uns auf dich!