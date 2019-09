Großes Interesse beim Ferien-Judo; Polizei-Judoka beteiligen sich am Ferienprogramm der Stadt Königsbrunn

Die Übungsleiter und Betreuer Claudia Kirchberger, Marc und Philipp Schwalber, Peter Albrecht und Günter Trautmann zeigten den bewegungsfreudigen Kindern die ersten Schritte auf der Judomatte und ließen sie sowohl am japanischen Begrüßungszeremoniellwie auch an Aufbauspielen zum "Kultivierten Kämpfen" teilhaben.Natürlich war bei den kindgerechten Spielen auch der Königsbrunner Judobär dabei.Nach dem Training erhielten die "Ferien-Judokinder" die Einladungen zu den kommenden Schnupperkursen (jeweils freitags von 16.30 - 17.30 Uhr) beim Polizeisportverein Königsbrunn.Es sind noch Plätze frei.Anfragen bitte an den Jugendleiter Marc Schwalber (0821 / 518871) oder jugend1@judokoenigsbrunn.de.