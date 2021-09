Am Samstag, nach langer Zeit, hat das Team der U13 Juniors ihr erstes Testspiel gegen die Bad Tölz Capricorns absolviert.



Unter neuer Führung kommen die Kleinsten der Ants so langsam wieder auf die Beine. Die Coaches Kimon Savvides und Michael Mögele haben eine junge Truppe zusammen, auf die man in den nächsten Jahren gespannt sein darf.Kommenden Samstag dürfen nun die Jüngsten gegen die Erding Bulls ran. Die U11 Juniors sind eine Premiere bei den Ants. Jünger war noch keine Mannschaft vor Ihnen.Die Flaggies trainieren jeden Freitag um 16 Uhr auf der Sportanlage West in der Königsallee. Kommt vorbei und werdet ein Teil der Ants Familie.