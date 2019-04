Freyja Potschak, Leonhard Derr und Philipp Karsten konnten in ihren Gewichtsklassen alle ihre Kämpfe gewinnen und standen bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Podest.Zweite Plätze erreichten Marie Albrecht, Tristan Potschak und Daniel Krej. Auf die dritten Plätze kamen Semyan Jaser und Matthias Fetsch während Oliver Stefan einen vierten Platz erreichte.Einige der Königsbrunner Judoka werden demnächst bei den südbayerischen Meisterschaften in Töging an den Start gehen.