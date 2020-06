Die Jugendsaison 19/20 beim TSV Königsbrunn

Nachdem im Jugendbereich die Saison nun abgebrochen wurde, können wir eine kurze Bilanz ziehen.

Eins das Highlight der Saison ist mit Sicherheit der Meistertitel unserer D1 in der Kreisklasse. Nachdem es hier vor Saisonbeginn noch zu einer Verschiebung unser D-Jugend in eine andere Gruppe kam, konnten wir die Gegner in der Kreisklasse nur schwer einschätzen. Aber nach den ersten Spielen war klar, dass wir auch in dieser Gruppe ein Wort um den Meistertitel mitreden konnten. Und so war es die Mischung aus super Trainern und zuverlässigen und hoch motivierten Spielern, die sich die Meisterschaft sicherte. In der ganzen Saison wurde nur ein Spiel verloren. Auch im Pokal konnten wir uns gegen ein BOL Team durchsetzen. Leider wurde dieser Wettbewerb aber ja nicht zu Ende geführt. In der Liga stehen wir aber zum Abschluss auf Tabellenplatz 1 und sind somit i die Kreisliga aufgestiegen.Unsere A-Jugend trat dieses Jahr das erste Mal in der Spielgemeinschaft mit SV TÜRKGÜCÜ Königsbrunn an. Hier gab es ja den neuen Spielmodus mit regionalen Gruppen in der Hinrunde. Trotz einiger guter Spiele, schaffte es die Mannschaft häufig nicht sich dafür zu belohnen. Negatives Highlight hier war mit Sicherheit die Niederlage gegen die JFG Lechfeld trotz einer zwischenzeitlichen 7-2 Führung. Positive bleib zu erwähnen, dass einige Spieler des alten Jahrgangs es direkt in die erste Herrenmannschaft geschafft haben. Auch die anderen sind gut in unserer zweiten Herren Mannschaft angekommen.Auch unsere B-Jugend hatte ein schweres Jahr. Häufig konnten sie ihr guten Trainingsleistungen unter der Woche am Wochenende nicht aufs Feld bringen. Zu oft liesen sie sich durch kleine Rückschläge aus dem Tritt bringen und gingen dann ohne Punkte vom Feld. Erst zum Ende der Hinrunde konnten sie sich stabilisieren und holten die nötigen Punkte für den Klassenerhalt. Und so gehen wir auch in der neuen Saison in der Kreisklasse wieder an den Start.Zwei Gesichter zeigten unser beiden C-Jugend Teams. Während unsere C1 eine solide Saison spielte und zum Ende der Hinrunde 3 Siege feiern konnte, war bei der C2 von Anfang an der Wurm im Team. Unsere C1 beendete die Saison auf einem soliden 5. Tabellenplatz und sicherte auch hier die Kreisklasse für die neue Saison. Unser C2 konnte leider keine Punkte holen und wurde daher letzter in ihrer Gruppe.In der D-Jugend traten wir heuer mit 3 Teams an. Hierbei konnte auch unsre D2 voll überzeugen. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit für ein komplett neu zusammengestelltes Team, wurden nur am Anfang die Punkt liegen gelassen. Doch von Spiel zu Spiel steigerte sich das Team und konnten so kurz vor der Winterpause dem jetzigen Meister auch die einzige Niederlage beibringen. Wer weiß was hier noch in der Rückrunde möglich gewesen währe.Unsere D3 hatte es da schon deutlich schwerer. Lediglich ein Sieg gelang dem Team. Bei vielen anderen Spielen verpassten sie es ihre Zahlreichen Chancen in Tore umzusetzen und gingen so meist als Verlierer vom Feld. Dennoch schafften es unserer jungen Trainer hier immer wieder die Jungs und Mädels in der Woche wiederaufzubauen und am Wochenende wieder ein motiviertes und gut vorbereitetes Team auf dem Feld zu haben.Unserer E-Jugenden konnten durchwegs alle in Ihren Gruppen oben mitspielen. Unsere E1 verlor nur ihr letztes Hinrunden Spiel und musste sich lediglich wegen dem Torverhältnis hinter unserem Lokalrivalen einordnen.Unsere E2 leistete sich in der ganzen Saison nur ein Unentschieden und wurde so souverän erster in Ihrer Gruppe.Auch unserer E3 musste sich erst im letzten Spiel vom Tabellenplatz eins wieder verabschieden. Sie belegten aber dennoch einen hervorragenden zweiten Platz in Ihrer Gruppe.Bei unserer E4 gang es etwas mehr Licht und Schatten. Sehr guten Spielen folgten auch klare Niederlagen. Alles in allen machten aber auch hier unsere Trainer einen guten Job und verbesserten bei alle unserer Jungs und Mädels ihr Fußballerisches können.Bei den F und G Jugenden gibt es ja offiziell keine Liga Ergebnisses. Dennoch konnten alle unsere Teams die meisten ihrer Spiele gewinnen und auch im Winter den ein oder anderen Turniersieg erreichen.Uns so blicken wir voller Zuversicht in die neue Saison, wann immer die auch heuer beginnen wird. Wir werden wieder in allen Altersklassen mindestens ein Team stellen und hoffen auf sportliche Erfolge.