Die BMX Sportler des MAC Königsbrunn e.V. im ADAC starten mit Vollgas ins Jahr 2022!

Dank des schönen Wetters seit Ende Februar wird auch schon wieder auf der Vereinseigenen BMX Bahn trainiert, ein paar der Lizenzsportler wagten sich sogar bei noch eisigen Temperaturen nach Nordbayern zu einem Trainingslager beim BMX-Team Esselbach wo in diesem Jahr die Deutsche BMX Meisterschaft stattfinden wird.Am vergangenen Wochenende vom 19.03. und 20.03. fand das 1.vereinsinterne BMX Trainingslager statt um die Sportler für den Bayernliga-Saisonstart am 09.04. in Kolbermoor bestmöglich vorzubereiten.Mit 35 Sportlern im Alter von 5 bis 21 Jahre war das Trainingscamp sehr gut besucht, so konnten am Ende Sportler und Trainer eine sehr positive Bilanz ziehen und sehen hoffnungsvoll in die bevorstehende BMX Saison.Damit aber nicht Genug, die Nachwuchsarbeit bleibt natürlich nicht auf der Strecke und so findet vom 25.03. – 27.03. zum 2.Mal die BMXRACING-SCHOOL statt. Auch heuer sind wieder alle Plätze belegt und wir freuen uns auf diesen Event.Mehr Informationen über unseren Verein und die BMX Sportler könnt ihr auf unserer Webseite unter www.mac-koenigsbrunn.de nachlesen, oder ihr folgt uns auf Facebook https://www.facebook.com/MAC.Koenigsbrunn.BMX Wenn ihr unsere Sportler unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr darüber. Wir haben noch freie Werbeflächen auf unsern BMX Jerseys, unserem Startgatter und natürlich auf an unserer Jugendsportanlage direkt am Königsbrunner Ilsesee.