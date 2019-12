Umweltschutz? Ich verstehe die Welt nicht mehr...

Allgemeiner Verzicht und Einschränkungen - Andere hauens raus!



Im TV kam gerade ein werbender Bericht über sogenannte Tractor Pulling Events



Ich bin nahezu schockiert. Da sollen die Menschen kaum mehr fliegen, die Innenstädte kaum noch befahren werden dürfen. Und beim Tractor Pulling, was in fast allen Bundesländern als Spaßveranstaltung stattfindet, hauen die Teilnehmer Abgase in die Luft, das ist einfach unglaublich. Diese Teilnehmer verbauen Flugzeugmotoren in ihren Traktoren, auf diversen YouTube Videos sind auch die enormen schwarzen Rauchwolken zu sehen, die diese Spaßler in die Luft blasen.



Da ist die heilige Greta, die ihr Gepäck und ihre Crew meist mit dem Flieger mehrfach hin und herschickt doch eine Kleinigkeit dagegen.



Tractor Pulling als Spaßveranstaltung sollte dringend verboten werden!



Wie denken Sie darüber?