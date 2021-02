AWO Vogelhaus mit Vollpension – Peter Lehnert als Architekt des Luxusappartements

Das Frühjahr ist eine gute Jahreszeit, um eine neue Villa für die Vögel am AWO Seniorenheim aufzustellen und zu befüllen.

Denn Wildtiere brauchen etwas Zeit, bis sie eine Futterstelle entdecken. Mit der Spende möchte, der neben seiner Leidenschaft zur Malerei auch das Vogelhausbauen für sich entdeckt hat, den Senior*innen ein Stück Natur näherbringen. Von einem Fenster oder Balkon aus lassen sich die gefiederten Besucher gut beobachten. Vielleicht lockt es den ein oder anderen Bewohner, sich in den wunderbaren Garten zu begeben. Auf jeden Fall wecken Vögel wie Meisen, Spatzen, Specht und Rotkehlchen Erinnerungen an alte Zeiten, sie können die Stimmung heben und Freude bereiten. Das ist Peter Lehnert wichtig und deshalb wollte er eins seiner größten Vogelhäuser an die Bewohner*innen weitergeben. Das Haus ist bereits von Silvia Repenning, Pflegedienstleitung AWO Seniorenheim Königsbrunn, entgegen genommen worden. Die ersten Befüllungen sind mitgeliefert worden und werden demnächst im aufgestellten Vogelhaus für Freude unter den Vögeln sorgen.