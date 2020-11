Wunschbaum Königsbrunn wartet auf Wunschzettel

Die Wunschzettel der Aktion Wunschbaum sind unterwegs zu den Senior*innen. Nun heißt es für das Wunschbaum-Team der AWO Königsbrunn warten bis diese ausgefüllt zurückkommen.

Ein Zeichen des Miteinanders und die Möglichkeit, für Jung und Alt Berührungspunkte in unserer Stadt zu schaffen. Senior*innen rücken in den Vordergrund und gleichzeitig werden Generationen einander näher gebracht.Interessierte spendefreudige Königsbrunner*innen können sich derweil telefonisch(Mi-Fr 10-12 Uhr im AWO Büro), per Email unteroder bei dermelden.