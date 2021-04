VOX CORONA im Lockdown

Über Video probt Christian Küchler jeden Montag Abend mit den Stimmgruppen. Er erklärt von zu Hause aus schwierige Passagen der Chorstücke, singt vor und begleitet am Klavier, während die Sänger oder Sängerinnen an ihren Computern bei ausgeschaltetem Mikrofon mitsingen oder zur Klavierbegleitung mitwirken. Manchmal ist es zwar kompliziert und dauert, bis jeder, der mitmachen will, technisch einwandfrei dabei sein kann, aber die Mitglieder freuen sich, sich wenigstens auf diese Weise "treffen" zu können.Sie hoffen sehr, am 26. Juli im Lesepark auftreten zu können. Voraussetzung ist jedoch, so Christian Küchler, dass er spätestens ab Juni den ganzen Chor in Präsenzproben darauf vorbereiten kann.