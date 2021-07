Selbstgemachte Kuchen vom CCK

Königsbrunn : CCK Fantasia |

Seit einiger Zeit organisiert Ilse Schäffer von der Zeitbörse Königsbrunn an jedem Monatsende eine Kuchenspende für die Obdachlosenhilfe Augsburg. Frisch gebackene Kuchen werden von den ZeitbörsianerInnen zu ihr gebracht und dann an die Obdachlosen verteilt.

Ende Juni konnte Herr Weser von der Obdachlosenhilfe 15 frisch gebackene Kuchen von den Mitgliedern des CCK Fantasia Königsbrunn abholen, zusammen mit einer großzügigen Lebensmittelspende von Jürgen Pfündel von der „Flugbörse Augsburg-Land“.Leider war Corona bedingt für den CCK Königsbrunn dieses Jahr 2021 keine Faschingssaison möglich und somit wurden auch keine selbstgebackenen Kuchen bei Veranstaltungen benötigt. Damit unsere Bäckerinnen Ihr Können nicht verlernen, kamen wir auf die Idee die Zeitbörse an einem Wochenende zu unterstützen. So waren schnell fleißige Helferinnen gefunden und wir freuten uns mit Frau Schäffer und Herrn Weser, dass unsere Aktion so gut ankam. Natürlich hoffen wir, dass wir vielen Obdachlosen in Augsburg damit eine Freude machen konnten.Nun sind wir guter Dinge, dass es in der nächsten Saison 2022 wieder Kaffee und Kuchen auf einem unserer Shownachmittage zu genießen gibt.Für den CCK KönigsbrunnStefanie Wagner