Kinder als Ideengeber für das neue Spielmobil des KJR

Die Resonanz übertraf alle Erwartungen. Über zweihundert wunderschöne farbenfrohe und originelle Bilder gingen beim KJR ein. Die Kinder kreierten witzige und geistreiche Namen für ihr neues Gefährt. Da ging es vom Waldmobil, der Schatzkiste über das Sonnenmobil, Kinder-Träume, dem Supermobil oder dem Spiel mit Mobil bis hin zum rot-grün-weißen Datschi-Mobil mit AEV Schriftzug. Die sechsjährige Mariella malte eine Weltkugel auf ihr Quatsch-Matsch-Mobil, denn sie möchte, dass alle Kinder mitspielen können. Die gemischte fünfköpfige Jury hatte es schwer.Von allen 204 Einsendungen wurden über das Losverfahren 120 Kinder zur Siegerehrung ins Jugendzentrum Matrix eingeladen. Vorstandsvorsitzender des KJR Josef Falch und Leiter des Vorstandssekretariats der Kreissparkasse Augsburg, Johannes Schubert gaben die Gewinner bekannt.Den 1. Preis konnte die zehnjährige Josefine entgegennehmen. Nach ihrem kreativen Vorschlag wird das Automobil beklebt. Für ihren Namensvorschlag "Blitz" erhielt die neunjährige Hannah Luisa den 2. Platz. Viele Kinder hatten in ihren eingesendeten Wortfindungen den Namen Blitz mit aufgegriffen, deshalb entschied unter diesen Einsendungen das Los. Für ihren tollen und künstlerisch einfallsreichen Vorschlag erhielt Emma (9) den Kreativpreis. Jedoch kein anwesendes Kind ging leer aus. Jeder Teilnehmer durfte sich ein kleines Spiel aussuchen und mit nach Hause nehmen.Das Spielmobil des KJR ist bereits seit Jahrzehnten mit wechselnden Themen in den Gemeinden im Landkreis Augsburg unterwegs und bereichert Ferienprogramme, Sommerfeste und andere Veranstaltungen. Ab April ist der "Blitz" nun mit seinem neuen bunten Äußerem für Tages- und Ferieneinsätze buchbar und mit pädagogischem Programm unter Berücksichtigung des diesjährigen Jahresthemas "Europa & Du" auf Tour. Was wird in den verschiedenen europäischen Ländern gekocht, welche Sehenswürdigkeiten gibt es dort oder was spielen die Kinder dort? Beim Spielmobil "Blitz" lernen Mädchen und Buben von 6 bis 12 Jahren die Bedeutung der Europäischen Union kennen und können im selbstgewählten Europaparlament mitbestimmen. Neben diesem Schwerpunkt haben alle Projekte das Ziel, neue Möglichkeiten und Perspektiven für Kinder und Jugendliche entstehen zu lassen.