In Corona – Zeiten: Spezielle Kleidersammlung

Der Verein SKM betreut u.a. obdachlose Frauen und Männer und entlassene Strafgefangene.Am 17.7.2020 übergaben Anneliese Baer sowie Ilse und Eckart Schäffer mehrere Säcke voller nützlicher Gebrauchsartikel wie warme Decken, Schlafsäcke, Handtücher, Bettzeug, Unterwäsche u.ä.Der Verein SKM verteilt an die Bedürftigen Tüten mit haltbaren Lebensmitteln, da eine Verpflegung in den Räumen des Vereins momentan nicht möglich ist. Deshalb werden auch dringend Nahrungsmittel benötigt wie Nudeln, Gemüse in Dosen, Wiener im Glas, Käse, löslichen Kaffee und vieles mehr.Natürlich sind auch Geldspenden jederzeit willkommen.